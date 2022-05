Zwei Kleinkinder aus Fenster gestürzt

Ein 18 Monate altes syrisches Mädchen aus dem Mühlviertel spielte mittags mit seinen beiden älteren Geschwister in einer im ersten Stock gelegenen Wohnung im Bezirk Perg. Dabei kletterten die Kinder auf das Bett der Eltern, welches unter einem Fenster platziert war. Die 27-jährige Mutter befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Küche, der 33-jährige Vater im Badezimmer.

Die beiden Geschwister öffneten das Fenster, das Kleinkind lehnte sich an das Insektenschutzgitter, welches nur angelehnt war. Dabei fiel der Rahmen aus dem Fensterstock und das eineinhalb Jahre alte Mädchen stürzte knapp vier Meter tief auf den asphaltierten Parkplatz hinunter. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde das Kleinkind nach der Erstversorgung durch die Rettung mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 15" ins Krankenhaus eingeliefert.

Vierjährige in Neuhofen aus Fenster gestürzt

Auch eine Vierjährige aus Neuhofen an der Krems stürzte am Sonntag aus einem Fenster vier Meter ab, nachdem sie sich an ein Insektenschutzgitter gelehnt hatte. Das Mädchen hatte gegen 20 Uhr alleine in seinem Kinderzimmer im ersten Stock des Einfamilienhauses gespielt und selbstständig das Fenster geöffnet. Die Eltern hielten sich zu dem Zeitpunkt in anderen Räumen in der selben Etage auf. Die Vierjährige kletterte auf das Fensterbrett und lehnte sich an das Fliegenschutzgitter, das dem Gewicht jedoch nicht standhielt. Sie stürzte rund vier Meter auf die darunter gelegene Einfahrt. Eltern und Nachbarn leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettung.

Das Mädchen erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Kepler Uniklinikum gebracht.