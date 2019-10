"Jetzt ist das Klima endlich Thema"

Nach dem Schülerstreik Ende September planen die Organisatoren von "Fridays for Future" bereits die nächste Groß-Demonstration: Kurz vor Beginn der Weltklima-Konferenz Anfang Dezember in Chile soll es am 29. November die nächsten Proteste geben. Bereits mehr als 100 Städte weltweit machen mit. Wie berichtet, demonstrierten am 27. September in ganz Österreich mehr als 65.000 Personen für einen besseren Klimaschutz, allein in Linz gingen 9000 Menschen, vor allem Jugendliche, auf die Straße.

Auch in Linz planen die Organisatoren die nächsten Demos. Nach einer Protestaktion gestern auf dem Linzer Hauptplatz werden sich am kommenden Freitag um 12.05 Uhr Schüler auf dem Vorplatz des Linzer Hauptbahnhofes zum "streikenden Klassenzimmer" versammeln – ihr Motto: "5 nach 12: Sind wir noch zu retten?" Am Abend laden Fridays for Future, das Klimabündnis Oberösterreich und die OÖN zur Klima-Diskussion im OÖN-Forum (siehe dazu den Artikel unten).

Für das Klimabündnis, das seit knapp 30 Jahren aktiv ist, sind die Streiks von Fridays for Future eine willkommene Unterstützung: "Diese Bewegung bringt viel Schwung in die Thematik", sagt Norbert Rainer, Leiter des Klimabündnisses in Oberösterreich. Darin haben sich knapp 300 Gemeinden, 700 Betriebe und 200 Schulen zusammengeschlossen, um für den Klimaschutz aktiv zu werden. "Wir haben derzeit so viele Anfragen, dass wir mit der Beantwortung kaum nachkommen", sagt Rainer. "Jetzt ist das Klima endlich zum Thema geworden."

Was tun für das Klima? Podiumsdiskussion im OÖN-Forum

Auch für kommenden Freitag haben „Fridays for Future“ (FFF) in Linz ein spannendes Programm. Als Gast ist der deutsche Theologe und Umweltjournalist Franz Alt geladen. Er wird zuerst beim wöchentlichen Fridays-Klimastreik um 12.05 auf dem Bahnhofsvorplatz in Linz teilnehmen. Am Abend ist Alt zu Gast im OÖN-Forum in Linz (Promenade 25). Bei einer gemeinsamen Veranstaltung von Fridays for Future, Klimabündnis Oberösterreich und OÖNachrichten hält Alt zunächst ein kurzes Impulsreferat. Danach diskutieren Alt, Lara Leik von Fridays für Future, Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne), sowie die Bürgermeister Katharina Seebacher (VP, Schlierbach) und Paul Mahr (SP, Marchtrenk) über nötige Maßnahmen für den Klimaschutz. Alle Teilnehmer stehen auch für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung. „Was tun für das Klima?“: Klimatalk bei den OÖNachrichten am 11. Oktober, 18 Uhr, im OÖN-Forum in Linz. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten: nachrichten.at/klimatalk

