Inzidenz im Bezirk Vöcklabruck nähert sich 2000

Die Entwicklung war leider vorhersehbar, dennoch sind die Zahlen alarmierend: Die 7-Tage-Inzidenz im Bezirk Vöcklabruck nähert sich in großen Schritten der 2000er-Marke. Gestern lag sie laut dem Krisenstab des Landes bei 1931,1. Auch die Inzidenz im Bezirk Braunau steigt und liegt nun bei 1804,4. Noch nie wurden während der Pandemie aus einem oberösterreichischen Bezirk höhere Werte gemeldet.

Wie konnte es in Vöcklabruck so weit kommen? Im Gespräch mit den OÖN hatte Bezirkshauptmann Johannes Beer dafür am Mittwoch eine klare Erklärung: Zahlreiche Veranstaltungen im Bezirk in den vergangenen Wochen seien nicht ordnungsgemäß bei den Behörden gemeldet worden. Aber damit nicht genug: Mehrere Veranstalter hätten "systematisch falsche Angaben gemacht", sagte Beer. Auch beim Contact-Tracing gebe es Probleme. Zahlreiche Erkrankte seien für die Mitarbeiter "nicht erreichbar", berichtete der Bezirkshauptmann. Gestern wollten die OÖN erneut bei Beer nachfragen, wie er die Entwicklung in seinem Bezirk einschätzt. Da hieß es aus der Bezirkshauptmannschaft, dass Medienanfragen von nun an "ausschließlich vom Krisenstab des Landes beantwortet werden".

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

In der Gemeinde St. Georgen im Attergau liegt die Inzidenz laut dem Krisenstab inzwischen sogar bei 4848,48. Ein trauriger Rekordwert in Oberösterreich. Bürgermeister Ferdinand Aigner (VP) sieht den Grund für diesen Anstieg in mehreren Veranstaltungen, die es in den vergangenen Wochen in der Gemeinde gab. Am 24. Oktober fand ein "Tag der Senioren" statt. Am 28. Oktober wurde in St. Georgen der Simonikirtag gefeiert. Beide Veranstaltungen waren laut dem Gemeindeamt von der Bezirkshauptmannschaft genehmigt worden. Seither seien die Infektionszahlen aber "kontinuierlich angestiegen", sagt Aigner. Waren diese Veranstaltungen im Nachhinein betrachtet eine gute Idee? "Wir haben nicht damit gerechnet, dass die Zahlen derart ansteigen werden", sagt Aigner.

Inzwischen habe er versucht, für die Gemeinde eine Impfaktion auf die Beine zu stellen, leider habe das Rote Kreuz aber dafür derzeit keine freien Kapazitäten mehr, berichtet Aigner. Auf eine diesbezügliche Anfrage beim Impfkoordinator des Landes habe er keine Antwort erhalten.

Die Gemeinde mit der niedrigsten Inzidenz in Oberösterreich ist überraschenderweise ebenfalls im Bezirk Vöcklabruck zu finden: In Tiefgraben liegt sie bei lediglich 25,04. Einen Kirtag gab es dort aber nicht.