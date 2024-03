Wilde Schlepperfahrt: Drei Angeklagte verurteilt

Drei Angeklagte zwischen 22 und 37 Jahren aus Syrien und Afghanistan mussten sich am Dienstag im Landesgericht Ried unter anderem wegen des Verbrechens der Schlepperei verantworten. Die Schlepperfahrt mit 18 Personen am 20. September 2023 endete nach einer Kollision mit einem Polizeiauto und anschließenden Warnschüssen im Gemeindegebiet von Reichersberg. Die Angeklagten legten ein Geständnis ab. Der Fahrer des Kastenwagens gab an, zur Schlepperfahrt unter Androhung von Gewalt gezwungen worden zu sein. Die Angeklagten – zwei von ihnen waren in Begleitfahrzeugen unterwegs – wurden zu teilbedingten Haftstrafen von drei Jahren beziehungsweise zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Die Richtersprüche sind noch nicht rechtskräftig.

