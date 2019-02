Wechsel war für Lukas Grgic kein Thema: "Ich will mit der SV Ried nach oben"

RIED. Der Mittelfeldspieler erteilt den Transfer-Spekulationen um seine Person eine klare Absage.

Grgic: "Habe die Fans und Leute hier in der Region ins Herz geschlossen, ich will etwas zurückgeben." Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Seit Samstag absolviert die SV Guntamatic Ried ihr Trainingslager in der Türkei. Die Stimmung im Team ist gut. Unter dem neuen Trainer Gerald Baumgartner werden die Karten im Kampf um die Stammplätze völlig neu gemischt. Mittelfeldspieler Lukas Grgic (23) will mit seinen Qualitäten wesentlich zu einer erfolgreichen Frühjahrssaison beitragen.

OÖN: Es gab einige Spekulationen, wonach Sie ein Angebot von Sturm Graz vorliegen hatten. Was ist da dran?

Lukas Grgic: Ich persönlich habe mit niemandem darüber gesprochen und ein Vereinswechsel war für mich kein Thema. Ich habe große Ziele mit der SV Ried und will mit dem Verein in die Bundesliga zurückkehren. Erst vor kurzem habe ich den Vertrag hier bis 2021 verlängert, daher sehe ich meine Zukunft hie. Die Fans und die Leute hier in der Region habe ich bereits ins Herz geschlossen, denen möchte ich mit Leistung auch etwas zurückgeben.

Wie würden Sie die Hinrunde analysieren?

Ich glaube der Tabellenplatz sagt einiges aus. Es war weder sehr gut, aber auch nicht so schlecht wie es von einigen dargestellt wurde. Dass es ausbaufähig ist, das wissen wir nur zu gut. Wir haben jetzt noch die Rückrunde, um den Aufstieg doch zu schaffen.

Der Aufstieg ist also auch das eindeutig erklärte Ziel?

Ja, ich finde, da braucht man nicht lange herumreden. Der zweite und dritte in der Tabelle schreibt keine Geschichte. Wer sich den ersten Platz nicht als Ziel setzt, der ist wahrscheinlich in dieser Situation fehl am Platz. Zum Glück haben wir alle im Team das gleiche Ziel, jeder zieht voll mit.

Lukas Grgic (rechts) mit Stürmer Darijo Pecirep (GEPA)

Vor allem gegen die Aufsteiger habt ihr euch sehr schwer getan. Wie lässt sich das erklären?

Das ist schwer zu sagen, woran das lag. Es ist klar, dass wir das jetzt ändern und unser wahres Gesicht zeigen müssen, wir dürfen uns kaum noch Umfaller leisten. Es geht darum, dass wir den Kampf in jedem Spiel von der ersten Minute an annehmen.

Innerhalb der Mannschaft scheint die Stimmung zu passen. Im vergangenen Winter dürfte das anders gewesen sein.

Was ist Vergangenheit, unser Blick richtet sich nach vorne. Die Mannschaft und das Trainerteam ziehen an einem Strang.

Was erwarten Sie sich vom Trainingslager in der Türkei?

Das Trainingslager wird uns sicher weiterbringen. Es ist wärmer, wir können endlich wieder auf Naturrasen trainieren und man kann sich voll auf den Fußball konzentrieren und die Weichen für das gesamte Jahr stellen. Wir wollen uns in der Türkei einschwören auf die kommenden 15 Spiele, die für den Verein von großer Bedeutung sind.

Die Vorbereitung ist heuer besonders lange, wie groß ist die Vorfreude auf den Start der Saison?

Es sind zwar leider noch einige Wochen bis zum ersten Spiel gegen Vorwärts Steyr, aber ich brenne schon jetzt auf den Start der Frühjahrssaison. Die Vorbereitung ist wichtig, aber ich will endlich wieder um Punkte kämpfen.

Wie würden Sie den Führungsstil von Gerald Baumgartner bezeichnen?

Der Trainer hat die notwendige Autorität, aber man kann von ihm alles haben. Er ist ein sehr positiver Motivator, der in der Mannschaft viel Vertrauen und Respekt genießt. Baumgartner legt viel Wert auf taktische Disziplin, das Zweikampfverhalten, schnelles Umschaltspiel und Gegenpressing.

Es gab zuletzt immer wieder Gerüchte rund um die Vereinsfinanzen und die Verwendung von Förderungen. Beschäftigt man sich als Spieler damit?

Das war für mich nie ein Thema. Ich kann nur sagen, dass für mich immer alles gepasst hat, das Gehalt wird pünktlich bezahlt. Ich vertraue allen, die im Vorstand sind, denn der Vorstand gibt auch uns Spielern das Vertrauen.

Ried hat die mit Abstand meisten Fans in der zweiten Liga. Wie wichtig ist die Rolle der Fans im Aufstiegskampf?

Die Fans unterstützen uns nicht nur daheim, sondern auch auswärts. Wir sind dankbar für diesen Support, aber wir sind in der Pflicht, den Zuschauern durch gute Leistungen und Siege etwas zurückzugeben.

