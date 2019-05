Walter Ablinger lädt zu großem Geburtstagsfest

Sein größtes Geburtstagsgeschenk machte sich Ablinger mit einem Sieg beim Weltcup in Italien. Am Sonntag, 26. Mai, findet ab 14 Uhr am Sportplatz in Rainbach im Innkreis bei freiem Eintritt eine große, öffentliche Geburtstagsfeier von Ablinger statt.

Radausfahrten stehen dabei genauso auf dem Programm wie ab 17 Uhr ein prominent besetzter Sport-Talk. Freiwillige Spenden kommen dem Behinderten-Radsport in Oberösterreich zugute. Ziel wäre es, ein eigenes Fahrzeug für die Anreise zu den Wettkämpfen zu finanzieren.

Das jetzige Fahrzeug des Verbandes steht in Wien und muss vor jedem Wettkampf in Wien abgeholt und nachher wieder in die Bundeshauptstadt zurückgebracht werden. "Das ist keine optimale Situation, zumal das Fahrzeug auch nicht optimal für uns ausgestattet ist", sagt Walter Ablinger.

Außerdem wird finanzielle Unterstützung zur Ausrichtung großer Behinderten-Radsportveranstaltungen benötigt: So ist geplant, die österreichischen Staatsmeisterschaften der Behindertenradsportler 2020 in Schärding zu veranstalten, Vorbesprechungen haben bereits stattgefunden.