Vorsicht Autofahrer - Unbekannter ließ Damwild frei

Der Täter zwickte in der Zeit zwischen 20 und 6.30 Uhr im Gemeindegebiet von Tumeltsham einen Maschendrahtzaun von einem großen Wildgehege auf, zwölf Stück Damwild konnten entweichen. Durch die ausgebüxten Tiere besteht nun eine erhöhte Gefahr des Wildwechsels im Bereich der umliegenden Straßen, insbesondere entlang der B 141 und B 141a, warnt die Polizei.

Die Straßenmeisterei Ried wurde beauftragt Wildwechsel-Warnzeichen aufzustellen. Das Einfangen der Tiere ist laut dem 43-jährigen Besitzer nur schwer möglich, da sie in dem großen Gehege, in dem sie gehalten wurden, nicht an Menschen gewöhnt waren und deshalb sehr scheu sind.

Die Jägerschaft Tumeltsham ist gemeinsam mit dem Besitzer auf der Suche nach den Tieren.