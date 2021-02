UVC-Ried: Playoff-Auftakt live auf Laola1.at zu sehen

Beim Duell zwischen dem UVC Weberzeile Ried gegen den VCA Amstetten geht es nicht nur um den Einzug in das Bundesliga-Halbfinale, sondern um viel mehr: Jene Mannschaft, die zuerst zwei Spiele für sich entscheiden kann, wird in der Saison 2021/2022 im Europacup teilnehmen dürfen. Die Rieder wollen sich die internationalen Träume zum dritten Mal in Serie erfüllen. Doch dazu benötigen die Innviertler zwei sehr gute Tage, Amstetten geht nach dem 3:2-Sieg im Cup gegen Ried als ganz leichter Favorit in die Serie.

Die erste Begegnung findet heute Abend um 20 Uhr in der Energie-Ried-Halle im Messezentrum statt. Zuschauer sind nicht zugelassen. Das Spiel wird live auf der Internet-Sportplattform laola1.at übertragen. "Die Karten in den Playoffs werden völlig neu gemischt. Ich sehe es als kleinen Vorteil, dass wir das erste Spiel daheim absolvieren", sagt Rieds Trainer Dominik Kefer. "Ich denke, das Cupspiel hat gezeigt, dass wir mit Amstetten auf Augenhöhe sind. Wir sehen uns aber in der Rolle des Herausforderers. Amstetten muss, wir können gewinnen", sagt Rieds Marketingleiter Peter Eglseer. Das zweite Spiel findet am 6. März in Amstetten statt.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at