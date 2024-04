Bürgermeisterempfang: Energie und Zusammenarbeit stehen in Andorf im Fokus

Seit der Corona-Pandemie lädt die Marktgemeinde Andorf jährlich im Frühjahr zum traditionellen Bürgermeisterempfang. Zu Gast in der Landwirtschaftlichen Fachschule Andorf waren zahlreiche Vertreter aus der lokalen Politik, Wirtschaft und den örtlichen Vereinen. In einer launigen Gesprächsrunde, an der unter anderem Bezirkshauptmann Florian Kolmhofer, Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Florian Grünberger und Bundesrätin Barbara Prügl teilnahmen, blickten die Andorfer auf das vergangene Jahr zurück. Zahlreiche Projekte wurden in der Marktgemeinde umgesetzt, berichtete Bürgermeister Karl Buchinger. Der Fokus lag und liegt dabei vor allem im Energiebereich: Auf mehreren öffentlichen Gebäuden wurden zuletzt PV-Anlagen installiert, eine neue Notstromversorgung wurde fertiggestellt und die Ortsbeleuchtung wird derzeit erneuert.

Das heurige Jahr steht in Andorf im Zeichen zahlreicher Jubiläen. Die Gemeindebücherei feiert ihren 50. Geburtstag, die Freiwillige Feuerwehr Linden ihr 100-jähriges Bestehen, und vor 20 Jahren wurde das Andorfer Einsatzzentrum aus der Taufe gehoben – "bis heute das einzige Zentrum im Bezirk Schärding, in dem alle Blaulichtorganisationen unter einem Dach zusammenarbeiten", erklärte Buchinger. Eine Zusammenarbeit will man in Andorf zukünftig auch mit den umliegenden Gemeinden forcieren. So wurde gemeinsam mit Sigharting und Mayrhof eine Bauhof-Kooperation vereinbart, in Sachen Leerstand soll ein gemeindeübergreifendes Konzept mit Raab und Sigharting unter dem Arbeitstitel "Zukunftsraum" erarbeitet werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Andorf Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.