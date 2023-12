Aufgrund des großen Zuschauerinteresses wurde eine dritte Vorstellung organisiert. Das Motto: "Turnen in den Märchenwald". Dabei trafen Regentropfen, Rotsöckchen, Matrosen, Krokodile und weitere "Gestalten" auf Alice im Wunderland.

Der breite Mix der Darbietungen spiegelte die Vielfalt des Turnvereins wider. Von einer sehr großen Menge an Kindern im Kindergartenalter, in den jüngsten Gruppen in Begleitung ihrer Eltern, über die verschiedenen Turnstunden von der Volksschule bis zur Mittelschule, der Leistungs- und Erwachsenenriege waren alle vertreten. Nicht fehlen durfte die Showgruppe "akro(e)motion" mit mehreren Gruppen. Den krönenden Abschluss am Samstagabend stellte der Showact "Alice" dar, mit dem die Showgruppe dieses Jahr auch bei der World Gymnaestrada in Amsterdam vertreten war. "Turnen erfreut sich seit der Wiedereröffnung der Turnhalle nach unserem Umbau und der Pandemie sehr hoher Resonanz. Auch das Eltern-Kind-Turnen sowie die Kleinkinderbetreuung werden geschätzt. Im heurigen Jahr sind die Kinder- und Jugendstunden voll ausgelastet und die Halle an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt", sagt ÖTB-Münzkirchen-Obmann Klaus Doblmann.

Der Verein betreut in mehr als 20 Stunden pro Woche mehr als 200 Kinder und Jugendliche. Zudem gibt es auch für Erwachsene ein abwechslungsreiches Turnprogramm.

