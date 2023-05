Tradition: Andorfer Volksfest geht in die nächste Runde

Der Bierwagen führt am Samstag den Festzug der Andorfer Vereine ins Festzelt an.

"Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder ein Volksfest mit vielen Höhepunkten für die gesamte Familie bieten können", sagt Johann Hosner, Obmann des Volksfest- und Verschönerungsvereins (VVA) Andorf. Traditionell richtet der Verein am kommenden Pfingstwochenende – von Freitag, 26. Mai, bis Montag, 29. Mai, das Andorfer Volksfest aus, das neben alt bewährten Programmpunkten wie den zahlreichen Ausstellern, musikalischen Unterhaltungen und kulinarischen Köstlichkeiten heuer auch mit einigen Neuerungen punkten will.

Erstmals findet in diesem Jahr auch ein Kinderlauf statt. Bild: KAHLBACHER

So findet am Samstag (14 Uhr) erstmals ein Kinderlauf statt, bei dem alle laufbegeisterten Kinder von fünf bis zwölf Jahren ihr Sporttalent unter Beweis stellen können. Die Laufstrecken gehen je nach Alter von 150 bis 800 Meter. Im Anschluss an den Lauf wird das Volksfest mit einem Festzug der Andorfer Vereine – angeführt von den Pferdegespannen mit dem Bierwagen – vom Marktgemeindeamt ins Festzelt offiziell eröffnet. Dazu wird auch Franz Waldenberger, Präsident der oberösterreichischen Landwirtschaftskammer zu Gast sein und die Festrede halten. Als Festwirt kümmert sich auch in diesem Jahr wieder der FC Andorf um das Wohl der Besucher. Für die Unterhaltung hat der Verein bekannte und erfolgreiche Bands engagiert.

Buntes Showprogramm

Neben der Eröffnung und dem Kinderlauf treffen sich am Samstag und am Sonntag aber auch die Freunde der Pferdestärken. Zum einen findet am Samstag ab 10.30 Uhr der Motorradtreff "Route 66" statt, wo viele Biker ihre Fahrzeuge am alten Sportplatz präsentieren werden. Zum anderen geht am Sonntag ab 10 Uhr die erste Schärdinger Bezirkspferdeschau über die Bühne. Zuchtbewertung, Rasseschau und verschiedenste Einsätze im Reit- und Fahrsport sind Teil des bunt gemischten Showprogramms.

Einen bunten und abwechslungsreichen Fortgang nimmt das Andorfer Volksfest auch am letzten Tag, der unter anderem die Schärdinger Bezirksausstellung der FIH-Jungzüchter bietet. Mit mehr als 35 Fleckviehkühen zeigen die Züchter dabei ab 9.30 Uhr einen Querschnitt ihrer Arbeit. Ein Aufritt des Akrobatik-Showteams "Akro(e)motion" bildet anschließend den krönenden Abschluss des diesjährigen Volksfestes.

Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen sowie im Festzelt und Disco-Zelt frei.

