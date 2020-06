SV Ried steht morgen unter Druck

Sieben Runden vor Saisonende ist der Aufstiegskampf in der zweiten Liga wieder völlig offen. Seit der Liga-Fortsetzung hat Austria Klagenfurt den Rückstand von acht auf nur noch zwei Punkte reduziert. Der Aufstiegskampf wird aus Rieder Sicht – wieder einmal – zur Nervenfrage. Am Freitag verlor die SV Ried daheim gegen die Young Violets mit 1:3, Klagenfurt hatte beim 2:0-Sieg in Lustenau keine Probleme. Seit Gerald Baumgartner Trainer der Rieder ist, hat er von 38 Spielen nur vier Partien verloren, dazu kommen acht Unentschieden und 26 Siege. Interessant ist, dass die SV Ried unter Baumgartner in acht Spielen gegen die Young Violets, Austria Klagenfurt und den GAK keinen einzigen vollen Erfolg einfahren konnte. Positiv: In den verbleibenden sieben Spielen müssen die Rieder gegen keine der drei Mannschaften mehr antreten. Bereits am morgigen Dienstag (18.30 Uhr) gastiert die SV Ried bei den Juniors in Pasching. Es ist das erste von drei OÖ-Derbys in Folge. Baumgartner verlangt von seinem Team eine Reaktion auf die bittere Heimniederlage gegen die Young Violets. "Wir müssen in der Abwehr stabiler werden und unsere Chancen effektiver nützen", sagt Baumgartner. Routinier Manuel Kerhe verlangt mehr Aggressivität in den Zweikämpfen. Diese wird es dringend brauchen, sonst könnten die Rieder bei einer erneuten Niederlage und einem Sieg der formstarken Klagenfurter die Tabellenführung abgeben. Personell fehlen Thomas Reifeltshammer und Constantin Reiner. Ob Ante Bajic im Kader stehen wird, ist aufgrund seiner Schulterprobleme fraglich.

