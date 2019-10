Sieg und Niederlage für die Rieder Volleyballer

Ein Wechselbad der Gefühle durchlebten die Volleyballer des UVC Weberzeile Ried am vergangenen Wochenende. Am Freitag gastierte die Mannschaft von Trainer Dominik Kefer in Graz. Die Innviertler lieferten dem Dritten der vergangenen Saison über weite Strecken des Spiels einen harten Kampf, mussten sich aber letztendlich klar mit 0:3 geschlagen geben. Erfreulich: Niki Stooß feierte nach seiner Verletzung ein gutes Comeback. "Es war ein Spiel auf Augenhöhe, was mich freut, aber auch ärgert. So ein Match können wir nämlich auch gewinnen, aber wir werden versuchen, in nächster Zeit die Fehler zu minimieren", sagte Kefer.

Klarer Sieg im Cup

Besser lief es für den UVC Ried dann am Sonntag im Achtelfinale des österreichischen Volleyballcups. Gegen die HotVolleys aus Wien gelang den Innviertlern ein klarer 3:0-Sieg. Dabei musste Ried auf alle Legionäre verzichten, da diese im Cup nicht spielberechtigt sind. Dafür feierte Peter Eglseer ein erfolgreiches Kurz-Comeback im Trikot des UVC Ried. Im Viertelfinale geht es gegen St. Pölten.