Seit 421 Tagen ist die SV Ried auswärts ohne Niederlage

Abwehrspieler Stefan Umjenovic spielt mittlerweile bei Kokkolan PV in der finnischen Liga. In der vergangenen Saison war der 24-Jährige noch beim Floridsdorfer AC unter Vertrag. Umjenovic war es, der am 24. September 2018 in der 90. Minute dem FAC per Kopf zum 1:0-Sieg gegen die SV Ried verhalf. Damals saß bei den Riedern noch Thomas Weißenböck auf der Trainerbank. Seit Gerald Baumgartner das Zepter übernommen hat, sind die Rieder auswärts noch immer ohne Niederlage – seit mittlerweile 421 Tagen. Mit der Statistik und der Serie will man sich beim Tabellenzweiten, der zuletzt punktemäßig mit Tabellenführer Klagenfurt gleichziehen konnte, aber nicht beschäftigen. "Diese Niederlage und die Serie habe ich nicht im Kopf, außerdem war ich damals nicht dabei. Wir konzentrieren uns auf die Zukunft und da immer auf das kommende Spiel. Das Match gegen den FAC wird sehr schwer. Ich bin davon überzeugt, dass die Floridsdorfer alles in die Waagschale werfen werden", sagt Gerald Baumgartner im OÖN-Gespräch.

Seine Mannschaft werde alles dafür tun, um die Siegesserie vor der Länderspielpause fortzusetzen. Die Rieder haben zuletzt sechs Partien im Gang für sich entschieden. Mit einem Auswärtssieg heute Abend könnte die SV Ried einen Profi-Rekord aus der Saison 1994/1995 einstellen. Damals holten die Innviertler unter Jahrhunderttrainer Klaus Roitinger sieben Siege in Folge.

"Es wird ein schweres Match gegen den FAC. Wir müssen versuchen, die guten Einzelspieler des Gegners in Schach zu halten", sagt SV-Ried-Spieler Manuel Kerhe.

Boateng ist wieder fit

Aus personeller Sicht hat sich die Situation in dieser Trainingswoche entspannt. Kennedy Boateng, der zuletzt auf der Ersatzbank saß, ist wieder voll fit, er dürfte in Wien ein Comeback feiern. Auch Balakiyem Takougnadi dürfte nach seiner Verletzung vor einer Rückkehr in die Mannschaft stehen. Kerhe, der derzeit nur unter Schmerzen spielen kann, wird wahrscheinlich einmal mehr die Zähne zusammenbeißen. Nach dem Spiel gegen den FAC hat Kerhe etwas Zeit zum Regenerieren.

"In der Länderspielpause werden wir wieder verschiedene Schwerpunkte setzen. Bei den angeschlagenen Spielern steht die Regeneration natürlich im Vordergrund. Auch in Sachen Teambuilding haben wir wieder etwas geplant", sagt Baumgartner.

Ante Bajic, der an einer Schulterverletzung leidet, dürfte kommende Woche wieder ins reguläre Mannschaftstraining einsteigen. "Physiotherapeut Peter Gebhartl und Masseur Peter Grüblinger haben hervorragende Arbeit geleistet. Bajic ist körperlich in einer sehr guten Verfassung. Er selber brennt schon jetzt auf ein Comeback, aber wir werden sicher nichts überstürzen oder riskieren", sagt Baumgartner. Ob Bajic in den beiden letzten Spielen in der Frühjahrssaison gegen Dornbirn zum Einsatz kommt, ist also derzeit noch völlig offen.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at