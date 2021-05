Schardenbergs SP befragt Bewohner der Gemeinde

Das behauptet die SP Schardenberg, die unter dem Motto "Gemeinsam für unsere Zukunft" mit ihrem Spitzenkandidaten Manfred Eymannsberger eine Umfrage startet: alle Schardenberger haben die Möglichkeit, ihre Meinungen, Anliegen oder Wünsche mitzuteilen.

Kleine und große Anliegen

Das beginne bei einem Wiesenwegerl und -Bankerl und reiche bis zu Gedanken zur Infrastruktur. Die ausgefüllten Fragebogen können bei der Zufahrt zum Siedlerverein, beim Gartenzaun von Fraktionsvorsitzenden Helmut Mager, in der bereitgestellten Sammelbox abgegeben werden. Die Ergebnisse werden öffentlich präsentiert und in die politische Arbeit der SP Schardenberg einfließen, so die Partei.