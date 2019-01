Rieder Volleyballer weiterhin auf Halbfinal-Kurs

RIED. In der Schlussphase des Grunddurchgangs zeichnet sich ein Zweikampf mit Amstetten ab.

Die Rieder jubeln über den klaren 3:0-Auswärtssieg in Weiz. Bild: privat

Einen ganz wichtigen Auswärtssieg feierten die Volleyballer des UVC Weberzeile Ried am Wochenende in der Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Dominik Kefer konnte sich auswärts beim VBC Weiz mit 3:0 durchsetzen. Damit verteidigten die Rieder den vierten Platz, mit dem man sich für das Play-off-Halbfinale qualifizieren würde. Kleiner Wermutstropfen: Der direkte Konkurrent aus Amstetten konnte sich überraschend gegen den Dritten Graz durchsetzen. Der Vorsprung des UVC Ried auf Amstetten beträgt einen Punkt, allerdings haben die Rieder ein Spiel weniger absolviert. "Es bleibt bis zum Schluss spannend. Mit dem Abstieg haben wir nichts mehr zu tun, jetzt setzen wir alles daran, den Einzug in das Halbfinale zu schaffen. Die Ausgangssituation ist angenehmer für uns. Es ist immer schöner, wenn man sich während der Saison die Ziele höher stecken kann", sagt UVC-Ried-Manager Wolfgang Puttinger.

Die Chancen für die Innviertler sind gut. Von den noch ausstehenden sieben Partien im Grunddurchgang absolvieren die Rieder sechs Spiele daheim. "Wir setzen auf die Unterstützung unserer Fans. Der Heimvorteil könnte ein entscheidender Faktor sein" , sagt Puttinger. Zum vielleicht entscheidenden "Showdown" gegen Amstetten kommt es am Samstag, 16. Februar, in der Messehalle 18.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema