Ried hofft gegen Rapid auf bis zu 6000 Fans

Am kommenden Samstag empfängt die SV Guntamatic Ried um 17 Uhr Rapid Wien in der heimischen Josko-Arena. Laut SVR-Marketingleiter Tim Entenfellner wurden für das Spiel bisher rund 4500 Tickets verkauft. „Man hat gemerkt, dass die Nachfrage nach dem wichtigen 2:1-Auswärtssieg gegen Wolfsberg diese Woche deutlich gestiegen ist“, sagt Entenfellner und fügt hinzu: „Es wird aber bei den Abendkassen, die ab 15 Uhr geöffnet sind, aller Voraussicht nach noch genügend Tickets für den Sitz- und Stehplatz geben.“ Am Freitag können Eintrittskarten auch noch in der Geschäftsstelle der SV Ried erworben werden. Tickets können ebenso online unter www.svried.at erworben werden. Bei den Vereinsverantwortlichen hofft man beim Heimspiel gegen Rapid auf bis zu 6000 Fans.