Rennen mit rasantem Start und einem Rekord

Mit einem Paukenschlag begann die vierte Auflage des X-Bike by Borbet Austria in Maria Schmolln. Der deutsche Matthias Alberti (KTM MTB Factory Team) stellte in 14:01 Minuten gleich in der ersten Runde des zweistündigen Mountainbikerennens einen neuen Rundenrekord auf. Damit blieb der Halb-Profi gut eine Minute unter der Bestleistung des Vorjahres. Mit seinem explosiven Start verschaffte er sich gleich zu Beginn des Rennens ein Polster von zehn Sekunden, das er im weiteren Verlauf immer weiter ausbaute. Nach knapp zwei Stunden und 46,72 zurückgelegten Kilometern überquerte Alberti als Sieger die Ziellinie. Mit diesem Tempo konnte selbst der zweifache Olympiateilnehmer Christoph Soukup nicht ganz mithalten – er musste sich mit Rang zwei begnügen. Vorjahressieger Fabian Costa (Club Bike&Run Imst/KTM) komplettierte auf Platz drei das Podest.

Nicht nur bei den Herren, auch bei den Damen dominierte das KTM MTB Factory Team. Corina Druml schaffte mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 20,1 km/h in der vorgegebenen Zeit sieben Runden und war damit die schnellste Dame im Bewerb. Ihre Teamkollegin Angelika Tazreiter konnte zunächst noch gut mithalten, machte dann aber einen Fahrfehler. Dabei bekam sie einen Schlag gegen das Knie, der für Tazreiter das vorzeitige Rennende bedeutete. Besser lief es für Katharin Alberti und Karoline Neumüller, die sich am Ende über die Plätze zwei und drei freuen konnten.

Spannend war beim vierten X-Bike – Medienpartner waren Braunauer Warte sowie Rieder/Schärdinger Volkszeitung – vor allem der Teambewerb. Besonders erfreulich aus Sicht der Sportunion Maria Schmolln: Thomas Mühlbacher, selbst Mitglied des Organisationsteams, erkämpfte sich mit seinem Partner Thomas Kellner den zweiten Platz. Mühlbacher war es auch, der mit einer 50 Zentimeter hohen "Sprungschanze" den Teilnehmern einen zusätzlichen Nervenkitzel bescherte (siehe Foto Nummer fünf). "Für ängstliche Fahrer hätte es auch einen sogenannten ‘Chickenway’ gegeben. Der wurde aber so gut wie gar nicht benützt", sagt Dominik Zillner, der mit seinen Kollegen von der Sportunion Maria Schmolln nach einer kurzen Pause bereits mit den Vorbereitungen für das X-Bike 2020 beginnt.

Beobachtet wurde das Mountainbike-Rennen auch von einem prominenten Zaungast: Der Schalchner Rad-Profi Sebastian Schönberger (Neri Sottoli Selle Italia KTM) drückte seinem Papa Paul am Streckenrand die Daumen. Der landete in der Klasse Masters II auf dem zweiten Platz.

X-Bike Ergebnisse:

Damen Elite (Jahrgang 1980-2001): 1. Corina Druml, 2. Katharin Alberti (beide KTM MTB Factory Team), 3. Karoline Neumüller (Team DNA Eindruck Sarleinsbach), 4. Viktoria Erber (KTM Youngsters Bayern), 5. Julia Auer (TSV BAd Griesbach);

Herren Elite (Jg. 1980-2001): 1. Matthias Alberti, 2. Christoph Soukup (beide KTM MTB Factory Team), 3. Fabian Costa (Club Bike&Run Imst/KTM), 4. Daniel Eichmair (RC CFK), 5. Florian Bauer (RC Bike Next Hackl 125), 6. Stefan Schrattenecker (Bike Team Borbet), 7. Bernhard Schachinger, 8. Christoph Leisling (DAV Pfarrkirchen), 9. Christoph Lasinger (RC CFK), 10. Andreas Karl (CLR Sauwald);

Herren Masters I (Jg. 1970-1979): 1. Alexander Geiger (Bikewuiderer Landshut e.V.), 2. Adi Grundner (Team Melasan Sportunion), 3. Günther Schinwald (Bike Team Borbet), 4. Markus Beck (Bike Friends Salzburg), 5. Robert Hollrieder (Bike Team Borbet);

Herren Masters II (Jg. 1969 und älter): 1. Peter Heftberger (Hausruck Racing), 2. Paul Schönberger (RC Mattighofen), 3. Rupert Erber (RSV Garching), 4. Heini Augustin (Union Maria Schmolln), 5. Georg Glechner (RC Mattighofen);

Teambewerb Herren: 1. www.prinzbike.at - Intrinsic (Mario Färberböck/Johannes Ebmer), 2. SIHGA Blue Box revivable (Thomas Mühlbacher/Thomas Kellner), 3. Intersport Mühl4tler Bike Team (Philipp Waldberger/Tobias Schweitzer), 4. Storm Racing Team (Thomas Seyringer/Sebastian Schöffmann), 5. Bikefratzn (Simon Schacherlehner/Parick Ensmann);

Artikel von Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel e.ertl@nachrichten.at