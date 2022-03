Pressefotograf Wolfgang Baier gestorben

Der Fotograf Wolfgang Baier ist am Sonntag im Alter von 77 Jahren gestorben. Der Braunauer war über viele Jahrzehnte das fotografische Auge des Bezirkes Braunau.

Vom Feuerwehrfest bis zu Unfällen: Baier fotografierte und dokumentierte sämtliche lokale Veranstaltungen und Ereignisse. In seinem Ruhestand widmete er sich der „stresslosen“ Fotografie – am liebsten in seinem Garten in St. Peter am Hart. Die vergangenen Jahre machte Baier ein schweres Krebsleiden zu schaffen.