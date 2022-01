Preise für Kälber zuletzt gestiegen

Der Hauptgrund für den in dieser Höhe unerwarteten Preisanstieg liege in der regen Nachfrage der Mäster aus der Region. Zu einem vollständigen Verkauf der angebotenen Tiere trugen auch die umfangreichen Ankäufe der Österreichischen Rinderbörse und der Firma Wiestrading wesentlich bei, so der Verband.