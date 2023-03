Peter Stöger referierte auf der Rieder Sportmesse

Zahlreiche namhafte Sportler, darunter auch Olympia-Medaillengewinner Lukas Weißhaidinger, kamen nach Ried. Am Freitagnachmittag fand im Seminarraum der Halle 19 heuer erstmals ein Sportforum mit drei Fachvorträgen statt. Michael Kitschka sprach über die Chancen und Herausforderungen für Organisationen in den sozialen Netzwerken. Christian Huber informierte über Presse- und Medienarbeit. Den Abschluss machte Peter Stöger. Der 65-fache Teamspieler und ehemalige Trainer von Austria Wien, 1. FC Köln und Borussia Dortmund sprach in einem sehr informativen und unterhaltsamen Vortrag über Teamgeist und wie man dadurch zum Erfolg kommt. Peter Stöger (links) und Rieds langjähriger Messedirektor Helmut Slezak (rechts) kennen sich schon mehrere Jahrzehnte. Die beiden spielten Ende der 80er-Jahre bei der Vienna in einer Mannschaft. Foto: Streif

