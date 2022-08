Österreich spielt am Sonntag in Ried gegen Finnland

Nach der 1:3-Niederlage am Mittwochabend gegen Gruppenfavorit Finnland haben die Österreicher nach zwei Spielen noch keinen Punkt auf dem Konto. In den Rückspielen gegen Finnland und Lettland stehen die Österreicher im Kampf um Platz zwei, der unter Umständen für die EM-Qualifikation reicht, unter gehörigem Druck.

Am Sonntagabend kommt es im Raiffeisen Volleydome in Ried zum Rückspiel gegen Finnland. Beginn ist um 20.25 Uhr. "Wenn wir unser Spiel bis Sonntag stabilisieren und die Fehler reduzieren, dann haben wir in Ried eine Chance", sagt Teamcoach Radovan Gacic. "Die Ausgangsposition ist jetzt natürlich schwierig, aber wir werden beim Heimspiel in Ried alles geben", sagt Libero Philipp Kroiss.

Außenangreifer Niklas Etlinger, der beim UVC Ried unter Vertrag steht, hofft auf viele Fans in "seiner" Halle. "Wenn der Volleydome voll ist, herrscht eine unbeschreibliche Stimmung, die einen als Spieler extrem motiviert", sagt Etlinger.

Die OÖN verlosen für das Heimspiel der österreichischen Volleyball-Nationalmannschaft gegen Finnland am Sonntag, 14. August, 20.25 Uhr, im Rieder Volleydome 3 x 2 Eintrittskarten. Teilnahme: E-Mail mit Betreff "Volleyball Österreich" an t.streif@nachrichten.at senden. Teilnahmeschluss ist heute (Freitag) um 15 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail verständigt, die Karten bei der Abendkasse hinterlegt.