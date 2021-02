Neuer Bürgermeister in Lohnsburg

Gleich im Anschluss an die Sitzung wurde er von Rieds Bezirkshauptfrau Yvonne Weidenholzer auch offiziell angelobt. Der 34-Jährige ist einer der jüngsten Bürgermeister des Bezirkes Ried. Er tritt die Nachfolge von Max Mayer an, der seit 2009 im Amt war. Robert Weber ist Konstrukteur bei der Firma Fill Metallbau in Hohenzell und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kobernaußen.

