Nach Gebäudeeinsturz in Schärding: Haus wird stückweise abgetragen

Großeinsatz in Schärding

Das berichtete der ORF Oberösterreich am Freitag unter Berufung auf Bürgermeister Günter Streicher (SPÖ). Bei dem Unglück sind zwei junge Syrer ums Leben gekommen und ein weiterer Mann verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen grob fahrlässiger Tötung.

Derzeit sind die Statiker am Zug, die sich das historische Gebäude im Stadtzentrum genau ansehen. "Es ist ein Auftrag an einen Statiker ergangen, der ein Abbruchgutachten erstellen soll. Erst dann kann man sagen, wann mit dem Abriss begonnen werden kann", sagt der Stadtchef. Dieser könnte sich allerdings schwierig gestalten: "Eine Abbruchfirma, die sich das Gebäude schon angesehen hat, geht davon aus, dass das Gebäude von oben weg mit einem Kran abgetragen werden muss, zuerst das Dach und dann alle weiteren lockeren Gebäudeteile", so Streicher. Wie lange es bis dahin noch dauern wird, hängt vom Ausgang des Abbruchgutachtens ab.

Das könnte Sie auch interessieren: Unglück in Schärding: Syrer hatten keine Arbeitserlaubnis [OÖNplus]

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper