Tote Bauarbeiter nach Einsturz: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen grob fahrlässiger Tötung

In der Nacht wurden die beiden toten Syrer gefunden.

Seit den Nachtstunden ist es traurige Gewissheit: die beiden in Schärding in einem Kellergewölbe verschütteten Bauarbeiter sind tot. Wie berichtet, wurden die beiden 23-jährigen Syrer nach stundenlangen Such- und Bergungsarbeiten gegen ein Uhr früh gefunden.

Wenig überraschend, wird das Unglück mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. „Wir haben schon gestern einen Bau-Sachverständigen bestellt“, sagt Alois Ebner, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Ried, Mittwochfrüh auf Anfrage der OÖNachrichten. Das Gutachten Aufschluss über die Unfallursache, die Vermeidbarkeit des Unglücks geben. Zudem geht es um die Abklärung der Verantwortungsbereiche. „Wir haben ein Ermittlungsverfahren wegen grob fahrlässiger Tötung eingeleitet. Das Gutachten bleibt abzuwarten“, sagt Ebner und fügt hinzu: "Ermittelt wird gegen die Verantwortlichen. Wer das genau ist, wird derzeit genau abgeklärt."

Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Alois Ebner Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif