Bei Auffahrunfall: Stahlträger bohrten sich in Windschutzscheibe

Ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung fuhr am Mittwoch um 10 Uhr in Palting auf der Mattseer Landesstraße mit einem LKW samt Anhänger, beladen mit Stahlträger, in Richtung Mattsee. Die Stahlträger ragten etwa. 2,5 Meter aus dem Anhänger.

Eine 30-Jährige aus dem Bezirk Braunau fuhr mit ihrem Auto hinter dem LKW-Anhänger-Gespann. Als der 60-Jährige wegen Fußgängern anhielt, prallte die Frau gegen den Anhänger und die vorstehenden Stahlträger. Diese bohrten sich in die Windschutzscheibe des Autos, wie die Polizei berichtet.

Die 30-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung Mattsee ins UKH Salzburg eingeliefert. Der 60-Jährige blieb unverletzt. Am PKW entstand Totalschaden, am Anhänger nur geringer Sachschaden.