Musikverein Geiersberg reist mit dem Publikum in 80 Tagen um die Welt

BEZIRK RIED. Jugendkapelle "Three Village" tritt im Mai beim Orchesterwettbewerb an.

Die Solisten des MV Geiersberg: Christoph Laufenböck (li.) und Eva Geyerhofer Bild: Kreativwerkstatt

Auch am Wochenende vor Ostern sind einige Musikkapellen wieder im Konzerteinsatz. Viele junge Musiker können dabei eine Talentprobe ablegen.

1 Traditionelles Wunschkonzert: Am Freitag, 12. April, und Palmsonntag, 14. April, findet das traditionelle Wunschkonzert des Musikvereins Geiersberg statt. Eröffnen wird das Konzert die Jugendkapelle "Three Village", bestehend aus den Nachbargemeinden St. Marienkirchen/H., Hohenzell und Geiersberg. Sie bereiten sich gerade intensiv auf den Jugendorchesterwettbewerb vor, der am Samstag, 11. Mai, in Marchtrenk stattfindet.

Der Musikverein holt auch heuer wieder junge Solisten auf die Bühne. Eva Geyerhofer wird mit dem Stück "Lullabuy of Birgland" ihr Können auf dem Altsaxophon unter Beweis stellen. Christoph Laufenböck wird auf der Posaune mit dem Stück "Springtime" von Rob Ares zu hören sein.

Unter der Leitung von Stefan Unterberger wird das Publikum "Around the world in 80 days" zu einer musikalischen Reise um die ganze Welt entführt.

Wunschkonzert des MV Geiersberg am Freitag, 12. April und Palmsonntag, 14. April, jeweils um 20 Uhr im Gasthaus Mayr. Vorverkaufskarten gibt es bei allen Musikern/innen. Nähere Infos unter www.mv.geiersberg.at

2 Frühjahrskonzert: Der Musikverein Andrichsfurt lädt zum traditionellen Wunschkonzert am Palmsamstag, 13. April, um 20 Uhr in die Bauernmarkthalle Ried/I. ein. Kapellmeisterin Gabi Angleitner hat ein buntes und abwechslungsreiches Programm aus traditionellen Blasmusikstücken, Filmmelodien, bekannten Popsongs und vielem mehr zusammengestellt.

Frühjahrskonzert des MV Andrichsfurt am Samstag, 13. April, 20 Uhr, Bauernmarkthalle Ried. Karten gibt es bei allen Musikern und an der Abendkassa.

3 Frühjahrskonzert: Unter der musikalischen Leitung von Josef Paulusberger lädt der Musikverein Utzenaich zum Frühjahrskonzert ein. Das Programm reicht von dem Medley "Toto in Concert" von Thomas Asanger bis zur Filmmusik "Moment for Morricone" von Ennio Morricone.

Der Höhepunkt des Konzertes ist das Solostück für Tenorhorn mit dem Titel "Großvaters Uhr", gespielt von Josef Weber und ein Gesangsstück von den "Poxrucker Sisters", gesungen von Katharina Eder, Franziska Mayrleitner und Julia Baumgartner. Durch das Programm führen die drei Marketenderinnen Victoria Dallinger, Franziska Danecker und Elisabeth Gruber.

Die Jungmusiker/innen der Musikkapellen Senftenbach und Utzenaich eröffnen den zweiten Teil des Konzertes.

Frühjahrskonzert des MV Utzenaich am Palmsonntag, 14. April, 20 Uhr, in der Turnhalle der Volksschule. Karten gibt es bei allen Musikerinnen und Musikern.

