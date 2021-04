Musikschulbetrieb "fast normal"

"Nur einzelne Fächer sind derzeit nicht erlaubt beziehungsweise in Kleingruppen aufgeteilt. Wir hoffen aber, dass im Herbst wieder Normalbetrieb möglich ist", sagt der Direktor. Von 26. April bis 7. Mai 2021 findet der Haupteinschreibetermin an den OÖ. Landesmusikschulen statt, Corona-bedingt diesmal nur online, was mit der neuen Homepage www.landesmusikschulen.at problemlos möglich ist. Umfangreiche Informationen zum Unterrichtsangebot sowie Kontaktdaten sind hier ebenfalls zu finden. "Besonders hinweisen möchten wir auf die vielen interessanten, informativen und witzigen Instrumentenvorstellungen unter dem Button ,YOUTUBE‘", sagt Hubert Gurtner. Die Wartelisten seien bei Weitem nicht mehr so lang, wie das vor einigen Jahren. "In manchen Unterrichtsfächern – Akkordeon, Gesang, Waldhorn, Tenorhorn, Posaune, Tuba – sind ab Herbst sogar Plätze frei", sagt er. Das Unterrichtsfach Tanz startet ab Herbst wieder in St. Martin.

