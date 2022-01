Mit einer Ausbildung gleich drei Berufe

Die 19-jährige Hannah Standhartinger aus Ort im Innkreis ist angehende Diplom-Sozialbetreuerin für Familienarbeit. Viel Praxiserfahrung sammeln könne die Innviertlerin im Rahmen ihrer Ausbildung an der Caritas-Schule für Sozialbetreuungsberufe in Linz-Urfahr. Mit dem Abschluss nach drei Jahren hat sie noch eine Qualifikation für zwei weitere Berufe: Pflegeassistentin und Sozialbetreuerin.

Ihr sei die Entscheidung für einen Sozialbetreuungsberuf sehr leichtgefallen, so Hannah Standhartinger: "Ich habe schon sehr früh erfahren, was es heißt, mit Menschen zu arbeiten, da meine beiden Elternteile im Sozialbereich tätig sind und ich schon als Kind die verschiedensten Menschen um mich hatte." Die 19-Jährige ist im letzten Ausbildungsjahr zur Diplom-Sozialbetreuerin Familienarbeit.

Nach dem Abschluss hat sie auch den Beruf als Fach-Sozialbetreuerin Behindertenarbeit und Pflegeassistentin in der Tasche. Damit habe sie beste berufliche Zukunftschancen, weil sie nicht nur Familien, sondern auch Erwachsene und Kinder mit Beeinträchtigungen begleiten und betreuen dürfe, so die Caritas. Um diesen Arbeitsbereich besser kennenzulernen, absolvierte Hannah Standhartinger ihr achtwöchiges Praktikum im Diakonie-Zentrum Spattstraße in einer heilpädagogischen Kindergruppe von sechs Kindern im Alter von sieben bis zwölf Jahren. Die Hauptaufgaben waren Tätigkeiten im Haushalt und die Kinderbetreuung, wie z. B. das Abholen der Kinder von der Schule, mit ihnen zu essen, zu spielen, Hausaufgaben zu machen, die Kinder zu beaufsichtigen, mit ihnen Unternehmungen zu machen, sie ins Bett zu bringen.

"Wenn man es schafft, eine schwierige Situation durch ein Gespräch zu lösen oder zu bestimmten Dingen zu motivieren, ist das wirklich erfüllend." Wenn die Kinder sie am Abend zum Vorlesen ausgewählt haben, habe sich die 19-Jährige geschmeichelt gefühlt. "Ich lernte aber auch, Grenzen zu setzen und Konsequenzen zu ziehen, wodurch ich mir den Respekt und die Beziehung zu den Kindern aufgebaut habe."

Für Interessierte gibt es am Dienstag, 18. Jänner, 17 Uhr, einen Infoabend in der Caritas-Schule am Schiefersederweg 53 in Linz-Urfahr. Die nächsten Ausbildungen starten am 28. Februar. Infos und Anmeldung unter Tel.: 0732/732466.