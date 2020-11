Mehr Züge auf Hausruckbahn

Per Fahrplanwechsel am 13. Dezember kündigen Land und ÖBB Neuerungen an, die auch das Innviertel betreffen.

Hausruckbahn Attnang–Ried–Schärding: Mit zusätzlichen Verbindungen am Vormittag wird eine Angebotslücke geschlossen. Mattigtalbahn Braunau–Steindorf–Salzburg: Zusätzlicher Zug um 22.03 Uhr von Freilassing via Salzburg nach Braunau und zusätzliche Halte in Teichstätt und Achenlohe bei den Abendverbindungen aus Salzburg. Details zum Fahrplanwechsel auf www.oebb.at