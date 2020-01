Kulinarische Höhepunkte im Aqarium in Geinberg

"Modern, international, philosophisch, ich will alles ausprobieren", sagt Peter Reithmayr. Seit 2012 ist Reithmayr Küchenchef im Aqarium, dem Haubenlokal der Therme Geinberg. Jetzt präsentierte Manfred Kalcher, Geschäftsführer der Therme Geinberg, den kulinarischen Kalender für die kommenden Monate. Den Auftakt macht eine Valentinswoche von 10. bis 16. Februar. Am Aschermittwoch (26. Februar) wird ein Fünfgang-Fischmenü serviert.

Großer Beliebtheit erfreuen sich die Kochkurse mit Peter Reithmayr. Der Kurs am 8. März ist bereits ausgebucht, für den zweiten Termin am 21. Juni gibt es noch Restplätze. Zuerst wird gekocht, anschließend in geselliger Runde gemeinsam gegessen.

Am 22. April kommt mit Alexander Posch einer der derzeit gefragtesten Köche Österreichs ins Aqarium, um gemeinsam mit Reithmayr groß aufzukochen.

Käseliebhaber kommen am 27. Mai bei einer großen Verkostung mit eine Käsesommelière auf ihre Kosten. Alle Infos über den kulinarischen Kalender bis Juni gibt es unter www.geinberg5.com