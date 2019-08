KTM baut Werkswohnungen jetzt in Mattighofen und nicht in Munderfing

"Ein großer Etappensieg ist uns gelungen!", ist auf dem Informationsblatt fettgedruckt zu lesen, das dieser Tage in den Munderfinger Ortschaften Höllersberg und Althöllersberg verteilt wurde. Demzufolge habe eine Interessensgemeinschaft das geplante KTM-Wohnprojekt auf den ehemaligen Kletzl-Gründen "erfolgreich verhindern können", Pierer Immobilien habe sich nämlich von dem Projekt dieses Ausmaßes zurückgezogen, ist darauf zu lesen. Es heißt, das große Wohnbauprojekt werde nicht in Munderfing realisiert, die Rede ist von Einfamilienhäusern. VP-Bürgermeister Martin Voggenberger spricht von "Kaffeesatzleserei", KTM-Chef Stefan Pierer bringt Klarheit.

Kurzer Arbeitsweg Mattighofen

Wie berichtet, will/wollte die Pierer Immobilien GmbH auf dem vier Hektar großen Grund in Munderfing 240 Wohnungen errichten, um unter anderem Fachkräfte in die Region zu locken. Der Mangel an Mietwohnungen habe die Preise in die Höhe getrieben und daher will die KTM-Gruppe von Stefan Pierer das Problem selbst lösen und günstige Dienstwohnungen errichten. An der Idee hält Pierer nach wie vor fest, am Standort nicht: "Die richtig schönen Werkswohnungen werden nahe der Mittelschule in Mattighofen gebaut", sagt Pierer auf OÖN-Anfrage. Das Bauvorhaben in Mattighofen sei eine "eigene Geschichte", die Munderfinger Pläne werden nicht übernommen, es werde dort dem Gelände und der Umgebung entsprechend neu geplant – in enger Abstimmung mit der Stadtgemeinde Mattighofen. Der neue Standort habe den Vorteil, dass er näher am Werk liegt, die KTM-Mitarbeiter könnten zu Fuß in die Arbeit gehen.

In Munderfing äußerten immer wieder Anrainer der Siedlung in Althöllersberg Kritik, über die Höhe der Mehrparteienhäuser, die Verkehrssituation, Auswirkungen auf das Grundwasser ... Pierer sieht es pragmatisch, ist nicht beleidigt: "Mir ist egal, wo ich das Wohnprojekt realisiere. Jede Reklamation ist eine Chance, etwas besser zu machen. Guten Lösungen stehe ich sicher nicht im Weg."

Was wird aus dem vier Hektar großen Grund in Munderfing, den Pierer angekauft hatte? Einfamilienhäuser oder doch Wohnblöcke?

Das Grundstück verkauft Pierer jedenfalls nicht. Und es wird auch darauf etwas gebaut werden. Was, darüber soll sich laut Pierer die Gemeinde Gedanken machen, überlegen, was sie braucht und ein Konzept erstellen. Da in Munderfing sowohl Wohnungs- als auch Baugrundstücks-Not herrscht, wird der Gemeinde bestimmt etwas einfallen. "Derzeit gibt es keine Baugründe, weil niemand widmungsfähigen Grund verkauft", sagt VP-Bürgermeister Martin Voggenberger. Im Herbst werde es eine Raumordnungsausschuss-Sitzung geben, ein Gespräch mit Stefan Pierer über die Zukunft der Kletzl-Gründe wurde noch keines geführt, so Voggenberger.