Kreativ mit dem Naturprodukt Wolle: Gurtnerin filzt dekorative Kunstwerke

GURTEN. Roswitha Mooshammer ist auf vielen Kunsthandwerks- und Designmärkten vertreten.

Jede Sitzauflage ein kleines Kunstwerk: Roswitha Mooshammer im Verkaufsgespräch am Ostermarkt in Schärding. Bild: (Furtner)

Eine künstlerische Ader hatte Roswitha Mooshammer schon immer. In der Pension hat sie ein neues Hobby entdeckt. Sie ist unter die "Filzer" gegangen und fertigt seit vielen Jahren wahre Kunstwerke mit viel Liebe zum Detail.

"Mit 57 Jahren habe ich in Salzburg einen Filzkurs belegt. Mich begeistert, dass man mit dem reinen Naturprodukt Schafwolle wirklich wunderschöne Sachen und Objekte machen kann", so die Kunsthandwerkerin aus Gurten. Sie ist mittlerweile auf Märkten in ganz Österreich unterwegs und bietet ihre Kunstwerke dort zum Verkauf an. Filztaschen, Hüte, Patschen für Babys, Kinder und Erwachsene, Sitzauflagen für Sessel und Bänke, sowie viele dekorative Ideen für Haus und Wohnen, bunte Filzblumen, Wandbilder und vieles mehr stellt Roswitha Mooshammer in mühevoller Handarbeit in ihrem Haus in Gurten her.

"Filzen ist reine Handarbeit. Die Wolle wird in vielen Lagen kreuz und quer aufgelegt, dann mit lauwarmem Seifenwasser gedrückt und immer wieder gestreichelt. Dann verfilzen sich die Wollfasern ineinander und bekommen die nötige Festigkeit. Man muss um 40 Prozent größer arbeiten als das Endprodukt dann wirklich ist. Wenn ich eine Sitzunterlage im Format von 40 x 40 brauche, gehe ich anfangs von 60 x 60 aus", schwärmt Roswitha Mooshammer von ihrer Arbeit.

Die Muster und Motive werden ähnlich wie beim Malen beim letzten Arbeitsgang eingearbeitet. Die Wolle gibt es in vielen Farbpaletten zu kaufen. "Ich habe rund 20 verschiedene Farben zu Hause. Der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Als Unterlage dient ein großer Metalltisch. Mehr braucht man nicht dazu", sagt die Jungpensionistin.

Seit rund acht Jahren ist sie auf den Märkten unterwegs. "Bei den guten Kunsthandwerksmärkten kann nicht jeder ausstellen. Da prüft eine Jury bereits im Vorfeld die Arbeiten und schaut sich an, was ich ausstelle. Man muss sich bereits ein halbes Jahr vor dem Termin bewerben. Mittlerweile habe ich schon einen guten Ruf und werde zu vielen Märkten eingeladen", freut sich die Gurtnerin über die vielen Einladungen.

Ist Filzen ein Hobby nur für ältere Damen? "Nein! Ich treffen oft auch junge Mädchen, die das Filzen in der Schule lernen. Es gibt viele gute ältere, aber auch jüngere Filzerinnen. Auf den Märkten trifft man oftmals echte Profis. Die sind absolut top. Die Gemeinschaft bei den Ausstellern ist groß, man lernt auf jedem Markt immer wieder interessante Menschen kennen und es wird viel fachgesimpelt", sagt Roswitha Mooshammer.

Für ihre vielen Kunstwerke hat sie bei sich zu Hause einen kleinen Schauraum eingerichtet. Nach vorheriger Absprache sind Interessenten natürlich jederzeit willkommen.

"Woll-Fühlprodukte von Roswitha Mooshammer gibt es unter der Telefonnummer 0676/71 71 568.

