Innviertler überschlug sich mehrmals mit Auto

Ein 39-Jähriger hatte bei der Fahrt von Uttendorf nach Mauerkirchen die Kontrolle über seinen Renault verloren und war auf Höhe der Ortschaft Reichsdorf in einer Rechtskurve von der B142 abgekommen. Der Wagen überschlug sich und kam nach etwa 50 Metern seitlich in einem Feld zu Liegen.

Das Auto kam nach 50 Metern zum Stillstand. Bild: Manfred Fesl

Der Lenker konnte sich selbständig aus dem Wrack befreien. Er wurde nach der Versorgung durch einen Notarzt mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus in Braunau am Inn gebracht. An seinem Fahrzeug entstand schwerer Sachschaden, zur Bergung waren die Feuerwehren Mauerkirchen und Uttendorf im Einsatz, berichtete die Polizei am Dienstagabend.