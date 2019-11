Hohenzell bleibt am Ball

Polling, Gurten, Andorf, St. Martin und Riegerting – all diese Vereine und noch viele mehr werden am Wochenende (Zeitplan am Textende) beim Paso-Future-Cup in der Turnhalle des Bundesschulzentrums Ried antreten. Das vom SV Bögl Hohenzell organisierte Turnier feiert heuer seine Premiere, soll sich aber in den nächsten Jahren zu einem Fixpunkt im Terminkalender der heimischen Fußballvereine entwickeln. "Das Echo auf unser Turnier war sehr positiv. Sogar Austria Salzburg wird mit zwei Mannschaften daran teilnehmen. Das ist super, aber noch mehr freut uns, dass so viele Innviertler Klubs dabei sind", sagt Roland Feichtinger, Schriftführer und Vereinsadministrator des SV Hohenzell. In puncto Organisation kann der HSV auf langjährige Erfahrungen als Veranstalter der Zuser Trophy, einem Hobbyturnier, zurückgreifen. Mit dem Paso-Future-Cup konzentriert man sich nun auf den Nachwuchs. Auch deswegen, weil er im eigenen Verein eine tragende Rolle spielt. Rund 100 Kinder und Jugendliche werden aktuell beim SV Bögl Hohenzell betreut. Viele davon werden am Wochenende selbst im Einsatz sein, denn der HSV schickt sechs Mannschaften ins Rennen.

Die Spieltermine

Der Paso-Future-Cup startet am Freitag, 29. November, um 17 Uhr mit dem Turnier für U16-Mannschaften. Das erste Spiel bestreiten der UFC Mettmach und der ATSV Laab. Weiter geht es am Samstag, 30. November, um 9 Uhr mit den U12-Teams. Am Nachmittag, ab 14.30 Uhr, treten die U14-Kicker zum sportlichen Kräftemessen an. Den Abschluss bilden am Sonntag, 1. Dezember, die U8- (ab 9 Uhr) und U10-Mannschaften (ab 14.30 Uhr). Gespielt wird in der Turnhalle des Bundesschulzentrums Ried.

