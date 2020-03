Häusliche Gewalt in Corona-Krise: Hilfe aus Braunau

Experten befürchten, dass häusliche Gewalt in Zeiten von Corona zunehmen könnte. Die Regierung hat – wie berichtet – ein Maßnahmenpaket erstellt, auch die Braunauer Beratungsstelle "Frau für Frau" hilft.

"Die aktuelle Situation durch das Coronavirus bringt für uns alle neue Herausforderungen. Wie schafft man den Alltag zu Hause? Was kann ich tun, wenn ich ständig mit meinem Partner, meiner Partnerin streite, wie schafft man das Finanzielle? All das führt zu Anspannungen und Konflikten bis hin zu Gewalt", sagt Geschäftsführerin Margarethe Kröll. Die Frauenberatungsstelle ist derzeit von Montag bis Donnerstag, 9 bis 11 Uhr, telefonisch und per E-Mail office@fraufuerfrau.at erreichbar.