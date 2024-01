Fix: Billa im Rieder Zentrum sperrt im ersten Halbjahr 2024 zu

Schon am 27. Dezember berichteten die OÖN, dass die Filiale am Stelzhamerplatz möglicherweise vor einer Schließung steht. Bestätigen wollte das damals vom Rewe-Konzern niemand, auf eine wiederholte Nachfrage zu den Schließungsgerüchten blieb Rewe eine Antwort schuldig. Jetzt ist die Katze aus dem Sack.

Mehr zum Thema Innviertel Innviertel Ried: Zweiter Billa-Plus eröffnet bald, Gerüchte um Schließung im Zentrum RIED. Keine Stellungnahme von Rewe zur Zukunft der Billa-Filiale am Stelzhamerplatz Ried: Zweiter Billa-Plus eröffnet bald, Gerüchte um Schließung im Zentrum





"Wir arbeiten laufend an der Verbesserung und Weiterentwicklung unseres Filialnetzes, um unseren Kund:innen ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis bieten zu können. Bei allen Projekten orientieren wir uns stets an den Gegebenheiten vor Ort sowie den Bedürfnissen der jeweiligen Gemeinde und sind bestrebt, einen wesentlichen Beitrag zum Gemeinschaftsleben und deren Lebensinfrastruktur leisten. Die angesprochene Filiale am Stelzhammerplatz konnte diese Anforderungen leider nicht mehr erfüllen, weswegen wir uns nach eingehender Prüfung für eine Schließung des Marktes im ersten Halbjahr 2024 entschieden haben", hieß es am Dienstag von Rewe in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Mitarbeiter würden weiterhin Teil des Teams bleiben und sollen in umliegenden Filialen eingesetzt werden.

Ganz überraschend kommt die Schließung am Stelzhamerplatz nicht, zumal im Frühling 2024 im ehemaligen Stadion-Center eine zweite Billa-Plus-Filiale in Ried eröffnet wird. In Schärding wurde die Filiale am Stadtplatz vor einem Jahr geschlossen.

Auch in Steyr wird die Billa-Filiale am Stadtplatz in diesem Jahr, wie berichtet, geschlossen.

Mehr zum Thema Steyr Steyr Nächster Schlag für Steyrer Innenstadt: Billa schließt die Filiale am Stadtplatz STEYR. Die Hauseigentümer führen weiter Gespräche mit Rewe, versuchen aber auch, einen Nahversorger mit "angepasstem Konzept" für den Standort zu ... Nächster Schlag für Steyrer Innenstadt: Billa schließt die Filiale am Stadtplatz

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif