Ried: Zweiter Billa-Plus eröffnet bald, Gerüchte um Schließung im Zentrum

Nahversorger seit Jahrzehnten: das Geschäft am Stelzhamerplatz

Derzeit gibt es im Rieder Stadtgebiet zwei Billa-Filialen (Stelzhamerplatz und Hohenzeller Straße) sowie eine Billa-Plus-Filiale in der Braunauer Straße. Das Geschäft in der Goethestraße wurde, wie berichtet, geschlossen, der letzte Verkaufstag war am 21. März. Als Grund wurde angegeben, dass das Geschäft den Anforderungen der Kunden nicht mehr entsprechen würde.