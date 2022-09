Erfolge in Spanien für Handbike-Duo aus dem Innviertel

RAINBACH/TARSDORF/VALENCIA. Handbiker Walter Ablinger aus Rainbach im Innkreis hat bei einem Europacuprennen am Wochenende im spanischen Valencia im Einzelzeitfahren über 13,4 Kilometer den zweiten Platz errungen. Der Innviertler sicherte sich damit erneut einen Podestplatz, tags zuvor schaffte er bei zugehörigen Straßenrennen in Valencia bereits den dritten Rang. "Mit diesem Wochenende bin ich sehr zufrieden, vor allem der Schnitt von 38 km/h beim Einzelzeitfahren zeigt, dass die Form passt", so Ablinger im Ziel.

Das Ergebnis ist auch deshalb bemerkenswert, weil Walter Ablinger die 1870 Kilometer lange Anreise nach Valencia mit dem Auto antreten musste, da vor Ort kein umgebautes behindertengerechtes Fahrzeug zu bekommen war. So absolvierte er die 22-stündige Anreise statt per Flugzeug gemeinsam mit seinem Teamkollegen Ernst Bachmaier mit dem Auto.

Bachmaier aus Tarsdorf war nach mehrmonatiger verletzungsbedingter Rennpause wieder am Start. Er gewann in seiner Klasse in Valencia die Gesamtwertung aus Zeitfahren und Straßenrennen. Der Handbike-Halbmarathon in Linz am 23. Oktober bildet den Abschluss der Rennsaison.