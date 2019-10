Enkelin eines NS-Opfers liest bei Feier

Die Gedenkfeier zur Erinnerung an die beiden NS-Lager in Sankt Pantaleon und Weyer (Gemeinde Haigermoos) findet am Samstag, 5. Oktober, um 18 Uhr bei der Erinnerungsstätte an der Moosachstraße zum 20. Mal statt. Hauptredner wird dieses Jahr Bundesrat David Stögmüller (Grüne) aus Braunau sein.

Bei der anschließenden Veranstaltung im Gemeindeamt liest Rosa Maria Martl aus ihrem Buch "Bleib stark". Rosa Martl ist die Enkelin eines aus Weyer nach Polen deportierten und dort ermordeten NS-Opfers aus Hochburg-Ach.

Ihr großer Einsatz für die Minderheit der Roma und Sinti trug Rosa Martl bedeutende Auszeichnungen ein, darunter 2011 den Elfriede-Grünberg-Preis, den Demokratiepreis der Margaretha-Lupac-Stiftung und 2013 das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich. Die Autorin erhielt 2019 für das genannte Buch auch den Roma-Literaturpreis des österreichischen PEN-Clubs.

Ihre Texte kreisen vordergründig um die eigene Familie. Sie bezieht aber die Welt ein, die gesellschaftlichen Verhältnisse in Vergangenheit und Gegenwart. Das geht auch gar nicht anders, ist die Autorin doch Angehörige der lange verfolgten Minderheit, der Sinti. Martl lässt ihre ermordeten Großeltern wieder lebendig werden. Ihre Eltern begegneten einander als ausgemergelte Überlebende der Konzentrationslager Ravensbrück und Sachsenhausen in den Wirren des Kriegsendes auf der Flucht in einem Wald. In der detailreichen, farbigen Erzählung schildert sie unprätentiös ihr eigenes Leben, Freud und Leid, das Festhalten wollen an Kultur und Sprache der Vorfahren sowie die Diskriminierung durch den Staat Österreich nach der Barbarei des Nazi-Regimes. Nach der Lesung stehen Rosa Martl und David Stögbuchner zu einem Gespräch zur Verfügung.