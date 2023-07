Ein neues Gesicht in der Führungsspitze bei Scheuch

Beim Innviertler Technologieunternehmen für Luftreinhaltung – Scheuch – werden die Weichen für die Zukunft gestellt.

Ab Juli tritt Heinz Autischer an die Stelle von Jörg Jeliniewski. Damit komplettiert Autischer als COO (Chief Operating Officer) neben Stefan Scheuch (CEO) und Thomas Eberl (CFO) das Trio der Führungsspitze der Scheuch Group.

Autischer verfügt über jahrelange Führungserfahrung samt Gesamtergebnisverantwortung in der Andritz Group in diversen Geschäftsbereichen und Divisionen, unter anderem als Global Head von Andritz Metals. Zudem war der 53-Jährige mehrere Jahre im Ausland, unter anderem in Brasilien und Deutschland, tätig.

Zuletzt war Autischer als Chief Automation Officer bei der Andritz Group in Wien angestellt.

In seiner neuen Tätigkeit im Innviertel wird er die Funktion des dritten Geschäftsführers der Scheuch Management Holding GmbH innehaben und als COO der Scheuch Group die Steuerung der vier Business Units des Unternehmens sowie die Ressorts Group Production & Operations, Innovationsmanagement sowie die Digitalisierung verantworten.

"Ich freue mich, dass wir mit Heinz Autischer einen kompetenten und erfahrenen dritten Geschäftsführer im Team begrüßen können. Ich bin mir sicher, dass er mit seinen Qualifikationen in der Unternehmenssteuerung und seiner Leidenschaft für Digitalisierung und Transformation ein Gewinn für die Scheuch Group ist", sagt CEO Stefan Scheuch.

Er freue sich darauf, "die Zukunft der Scheuch Group maßgeblich mitzugestalten", sagt Autischer und fügt hinzu: "Mit Kundennähe, operativer Exzellenz sowie Innovation und Digitalisierung werden wir gemeinsam die Zukunft des Unternehmens gestalten und die Position als Marktführer in der Umwelttechnik weiter stärken", ist der neue COO der Scheuch Group überzeugt.

1500 Mitarbeiter

Die Scheuch Group hat ihren Hauptsitz in Aurolzmünster, 20 weitere Niederlassungen gibt es im Ausland. Seit 60 Jahren arbeitet das Unternehmen mit rund 1500 Mitarbeitern an der Senkung von Feinstaub- und Schadstoffemissionen sowie an der Reduktion von Schall und Gerüchen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper