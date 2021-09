Ein Lauf, bei dem jeder Kilometer zählt

2779 Kilometer in sieben Tagen. Ein echter Kraftakt, den im Vorjahr 43 Leute laufend, schwimmend, mit dem Rad, walkend oder spazierend gemeinsam gestemmt haben. Mit dieser Strecke – sie entspricht in etwa der Luftlinie zwischen Ried und der Stadt Agadir in Marokko – haben sie nicht nur sich selbst, sondern auch einem kleinen Burschen aus Aspach und seiner Familie etwas Gutes getan. Denn jeder zurückgelegte Kilometer war bares Geld wert.