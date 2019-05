Die faszinierende Welt von KTM auf 10.000 m2

Motorsportinteressierte sollen an der Welt von KTM teilhaben können. Aus dieser Idee entstand im Herzen von Mattighofen in jahrelanger Planung und Arbeit die KTM Motohall: Eine spektakuläre Erlebniswelt, die am Samstag, 11. und Sonntag, 12. Mai, eröffnet wird. Neben einem außergewöhnlichen Rahmenprogramm steht allen Besuchern die gesamte, auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern erbaute Ausstellungs- und Erlebniswelt offen.

Der Parcours leitet die Besucher durch drei Ebenen, auf denen sie den Designprozess von der Skizze bis zum fertigen Produkt verfolgen können. Animationen veranschaulichen technische Details. Auf einer gebauten Steilkurve liefern sich rund 70 Street- und Offroadbikes ein "Rennen" und führen hinauf bis zum Höhepunkt der Ausstellung: den "Heroes of Racing". Dabei handelt es sich um die Original-Bikes und Outfits von 28 der insgesamt mehr als 300 KTM-Weltmeister. Darunter auch Dakar-Sieger Matthias Walkner. Ein Rookie Parcours für die kleinen Gäste ergänzt den Rundgang. Für die jungen Besucher gibt es außerdem ein "Innovation Lab". Dort können sie sich an neuen Technologien wie 3D-Drucker oder Laserplotter erproben. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Weitere Informationen über die KTM Motohall gibt es online unter www.ktm-motohall.com

