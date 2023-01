Die Arbeit mit den Zähnen im Blut

David Moser als Antithese zu einigen vermeintlichen, gesellschaftlichen Trends zu bezeichnen, ist wohl durchaus berechtigt. Zum einen, da der 26-Jährige nach einem Studium in der Bundeshauptstadt Wien wieder zurück in die Heimat am Land – genauer gesagt nach Raab – zurückkehrte. Und zum anderen, weil Moser sofort nach dem Abschluss seiner Ausbildung im elterlichen "Betrieb" die Arbeit aufgenommen hat und diesen in ein paar Jahren übernehmen und weiterführen wird.