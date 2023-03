"Der Startschuss für eine Reihe von wichtigen Investitionen"

"Es ist Zeit, dass etwas getan wird." Oberösterreichs Militärkommandant Dieter Muhr drückte sich heute bei der Spatenstichfeier in der Rieder Zehner Kaserne klar und deutlich aus. Von April 2023 bis Dezember 2024 erneuert das Bundesheer das in die Jahre gekommene Wirtschaftsgebäude. Knapp 10,5 Millionen werden für das Projekt nach aktueller Kostenschätzung investiert. "Es braucht eine moderne und zeitgemäße Infrastruktur", so Muhr.

Das erste Gebäude der Zehner Kaserne soll in den kommenden Monaten auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Die Erneuerung betrifft die Küche, technische Einrichtungen sowie Lagerräume. Außerdem werden auch die Räume für das Kommando des Panzergrenadierbataillons saniert und modernisiert. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP), die anlässlich der Feierlichkeiten ebenfalls in Ried zu Gast war, nennt die Sanierungsarbeiten einen "ersten wichtigen Schritt" zur Neugestaltung der Kaserne. Denn in den nächsten Jahren sollen auch die weiteren Gebäude folgen. Für ein modernes Bundesheer sei es notwendig zu investieren, so Tanner. "Wir machen das nicht zum Selbstzweck, sondern für die Sicherheit von uns allen."

Schlicht, aber modern

"Frieden, Freiheit und Demokratie gibt es nicht ohne Sicherheit, und diese gewährleistet das Bundesheer", stellte auch Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) klar, der stellvertretend für Landeshauptmann Thomas Stelzer nach Ried kam. "Die Renovierung der Rieder Kaserne ist der Startschuss einer Reihe von wichtigen Investitionen für den Bundesheerstandort Oberösterreich", sagte Hattmannsdorfer in seiner Rede.

Neben der Renovierung der Innenräume wird auch die gesamte Hülle des Wirtschaftsgebäudes thermisch saniert, die Fassade schlicht, aber modern gestaltet. Während der Umbauphase werden die Soldaten ihre Mahlzeiten in einem Speisezelt einnehmen. Die Köche werden die Mahlzeiten in der eigens errichteten Containerküche zubereiten.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel