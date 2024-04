Mahnstein-Gedenken mit Karl Markovics

Schauspieler Karl Markovics spricht in Braunau.

BRAUNAU. Spätestens seit seiner Hauptrolle als Salomon Sorowitsch in dem oscarprämierten Film "Die Fälscher" ist Karl Markovics auch international ein Begriff. Als Bezirksinspektor Stockinger in der Krimiserie "Kommissar Rex" war er den Österreichern aber freilich vorher bekannt. Der Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur kommt am Freitag, 3. Mai, zur Gedenkstunde für die Opfer von Krieg und Nationalsozialismus nach Braunau. Dort wird er beim Mahnstein, der vor Hitlers Geburtshaus steht, eine Rede halten.

Jedes Jahr veranstalten die Stadtgemeinde Braunau, der Verein für Zeitgeschichte Braunau und das Mauthausen Komitee Österreich eine solche Gedenkstunde. Neben den mahnenden Ansprachen (heuer ist neben Markovics auch SP-Vizebürgermeister Wolfgang Grabner-Sittenthaler am Wort) steht auch eine Gedenkminute für alle Opfer von Krieg und Nationalsozialismus auf dem Programm. Der demokratische Chor gestaltet die Mahnstein-Feier auch heuer musikalisch.

Gedenkstunde für Opfer von Krieg und Nationalsozialismus am Freitag, 3. Mai, 18 Uhr, beim Mahnstein in der Salzburger Vorstadt (bei Schlechtwetter im Veranstaltungszentrum Braunau).

