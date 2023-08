Der Giro Biero dreht am Rad der Zeit

Am 16. und 17. September treffen sich Radsportbegeisterte zu einer genussvollen Ausfahrt durch den Bezirk Braunau – je nach Laune und Kondition über eine Strecke von 60, 80 oder 120 Kilometern. Und das alles auf Stahlrädern bis zum Jahrgang 1987.

Am Samstag ab 14.30 Uhr gibt es einen Rad- und Teilemarkt sowie eine Ausstellung, die die Entwicklung des Fahrrads von den Anfängen bis heute beleuchtet. "Modelle aus der Zeit um 1900 sind genauso zu sehen wie die neuesten Carbonräder", sagt Giro-Biero-Organisator Hubert Kickinger. Ebenfalls am Samstag startet die Kracherlrunde, bei der die jüngsten Radfahrer und Radfahrerinnen im Beisein ihrer Familien und Freunde antreten.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des eigentlichen Giro Biero. Um 9.30 Uhr fällt der Startschuss zur Märzen- und Doppelbockrunde (80 und 120 Kilometer), um 10 Uhr jener zur Pfiffrunde (60 Kilometer). An Labstationen fehlt es nicht: Verkostungsschlucke gibt es in der Privatbrauerei Schnaitl in Gundertshausen und in der Brauerei Pfesch in Treubach. Die Mittagsrast ist in der Privatbrauerei Vitzthum in Uttendorf geplant. Start und Ziel ist die Brauerei Wurmhöringer in Altheim. Weitere Stationen sind die KTM Bike Industries in Mattighofen und der Bauernhof der Mosauerin in Altheim.

Mehr Informationen online unter www.girobiero.org

