Corona-Impfung ohne vorherige Anmeldung

Dafür werden eigene anmeldefreie "Linien" eingerichtet. Im Innviertel besteht das Angebot jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Bezirkssporthalle Braunau, in der Rieder Messehalle 19 sowie im Einkaufszentrum St. Florian am Inn. Geimpft wird mit den Impfstoffen von Johnson & Johnson und Biontech/Pfizer. Mit diesem Zugang soll die Impfung für die breite Bevölkerung und vor allem auch für Kurzentschlossene noch einfacher möglich sein, so das Land.