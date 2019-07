Boot von Schauspiel-Star Til Schweiger legt 2020 in Passau an

Groß war der Medienrummel gestern Vormittag in Passau. Til Schweiger, einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands, kam in die Dreiflüssestadt, um gemeinsam mit der Donauschifffahrt Wurm & Noé sein Konzept "Barefoot Boat by Til Schweiger" vorzustellen.

Ab 2020 wird das Boot, das um rund vier Millionen Euro renoviert wird, die Hauptanlegestelle in Passau haben. "Das Äußere des Schiffes wird mit vielen natürlichen Materialien und Holz gestaltet", sagen Margit und Florian Noé, die Geschäftsführer der Donauschifffahrt Wurm & Noé.

Aber auch in Linz (ab 2021) und Regensburg wird das Schiff anlegen, verschiedene mehrstündige Touren werden angeboten. Er erfülle sich mit diesem Boot einen großen Wunsch, so Schweiger. "Bootfahren bedeutet für mich Freiheit, der Alltagsstress ist sofort weg, und man fühlt sich frei", sagte Schweiger.

Boot fährt nach Engelhartszell

Aus Innviertler Sicht interessant ist die "Barefoot Schleusentour", mit der das Schiff im Mai 2020 loslegen wird. Von Passau geht es bis Engelhartszell und wieder zurück in die Dreiflüssestadt. Abfahrten sind täglich um 10 und 14 Uhr. Dauer: rund dreieinhalb Stunden. Der Preis wird bei 21,50 pro Person liegen.