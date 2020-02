Bauerndemo für gerechtere Preise

Gerechte Milchpreise im Handel fordert unter anderem die Bauernschaft. Mit einer Protestaktion machte der Bauernbund gestern landesweit – so auch in Ried , Schärding und Braunau – auf die ihrer Ansicht nach ungerechte Preisgestaltung für landwirtschaftliche Produkte aufmerksam. Rund 100 Traktoren waren – bestückt mit Transparenten – vom Messegelände aus unterwegs. In der Rieder Goethestraße wurde beim Eurospar-Markt an Handelsvertreter eine Petition überreicht. Ziel der Aktion sei es unter anderem, gegen die Milch-Dumpingpreise im Handel vorzugehen. Kritik kommt dazu von den Grünen Bauern. Sie halten eine Konfrontation für nicht zielführend.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.